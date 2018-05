Morre sobrevivente de acidente aéreo do Manchester

Scanlon atuava como atacante e sobreviveu ao desastre aéreo ocorrido no aeroporto de Munique, na Alemanha, que causou a morte de 23 pessoas, entre elas oito jogadores do Manchester e três dirigentes do clube.

Nesta quarta-feira, o Manchester United fez uma homenagem ao ex-jogador em seu site oficial, lembrando que Scanlon realizou a sua estreia no time profissional do clube com apenas 19 anos de idade. Com a camisa da equipe inglesa, ele conquistou dois títulos, disputou 127 jogos e marcou 35 gols.

O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, lamentou a morte de Scanlon. "Será uma grande perda, pois ele era um homem popular, e mandamos as nossas condolências à sua família", ressaltou.

Sobrevivente daquele acidente, Bobby Charlton, ex-companheiro de time de Scanlon, ficou "extremamente triste" ao saber da morte do amigo. "Foi com enorme tristeza que recebi a notícia da passagem de Albert".