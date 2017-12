Morre torcedor agredido em Sorocaba O torcedor Renato de Lara Mendes Júnior, de 35 anos, morreu no fim da tarde de quarta-feira, em Sorocaba, três dias depois de ter sido agredido por integrantes da torcida uniformizada Mancha Alviverde num jogo entre as equipes do Palmeiras e do Atlético Sorocaba, categoria sub-20. A partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20, foi disputada domingo, no estádio municipal de Votorantim, onde o Júnior residia. O Palmeiras venceu por 3 a 2. Segundo testemunhas, Mendes Júnior teria provocado os torcedores palmeirenses e foi violentamente agredido. Ele caiu e rolou pelos degraus das arquibancadas, enquanto era chutado. Desmaiado, foi levado por uma viatura do serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto-Atendimento Municipal. Mais tarde foi removido para o Hospital Regional, em Sorocaba, onde foi submetido a uma cirurgia, mas acabou morrendo. O delegado Abel Martim de Oliveira abriu inquérito para apurar o crime. Ele começou a ouvir as testemunhas na tentativa de identificar os autores da agressão. Os representantes da torcida organizada Mancha Alviverde de Sorocaba serão intimados. Procurados nesta quinta-feira, informaram que vão aguardar a intimação do delegado e só depois irão se manifestar. Negligência - A família do torcedor quer que a investigação se estenda ao atendimento que a vítima recebeu no Pronto-Atendimento da prefeitura de Votorantim. Segundo o irmão Marco Antonio Mendes, apesar de apresentar sintomas de fratura na coluna, o paciente não foi imobilizado e permaneceu várias horas em uma maca. O diretor clínico da unidade, Márcio Nogueira, disse que o caso está sendo apurado por uma comissão interna e por uma sindicância aberta pela prefeitura.