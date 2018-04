Morre torcedor francês do Toulouse atacado por sérvios Um torcedor do Toulouse, de 28 anos, que foi brutalmente atacado em Belgrado por torcedores sérvios no último dia 17, morreu nesta terça-feira no hospital em que estava internado na capital sérvia. O francês Bruce Taton foi vítima de golpes na cabeça, nos pulmões e em outras partes do corpo depois do jogo entre o time francês e o Partizan, pela Liga dos Campeões da Europa.