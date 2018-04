Morre Vavá, o ?Peito de Aço? O ex-atacante da Seleção Brasileira Vavá, bicampeão mundial, morreu hoje ao meio-dia, aos 67 anos. Com problemas cardíacos, ele estava internado havia três dias na Clínica São Victor, na Tijuca, zona norte do Rio, e sofreu um "choque cardiogênico", conforme informou o hospital. Edvaldo Izídio Neto nasceu em Pernambuco e atuou em diversos clubes, como Sport, Vasco, Atlético de Madri, Palmeiras, América do México, San Diego e Portuguesa. Conhecido como Vavá Peito de Aço, por ter "raça", ele conquistou os títulos mundiais de 1958 - o primeiro do futebol brasileiro - e de 1962. Vavá será enterrado amanhã no Cemitério do Catumbi, zona norte, às 11 horas.