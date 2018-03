Morte de Féher foi natural, diz Justiça A súbita morte do jogador húngaro Miklos Féher, do Benfica, em 25 de janeiro, foi natural, segundo a Procuradoria de Justiça de Portugal. O órgão havia solicitado exames complementares ao Instituto Médico Legal, uma vez que a primeira autópsia não revelou a causa do falecimento. ?A morte do atacante do Benfica aconteceu devido a uma arritmia cardíaca, provavelmente conseqüência de uma cardiomiopatia hipertrófica?, definiu o relatório que arquivou o caso nesta quarta-feira.