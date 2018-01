Morte de Foe causa polêmica na França A morte do jogador camaronês Marc-Vivian Foe levantou polêmica na França. E tudo por causa dos procedimentos que foram adotados pela equipe médica da Fifa no primeiro atendimento ao atleta. Profissionais que trabalham no hospital de Lyon para onde ele foi encaminhado na quinta-feira, após passar mal dentro do campo na partida contra o Colômbia, válida pelas semifinais da Copa das Confederações, apareceram na mídia francesa nesta sexta afirmando que tomariam outras atitudes se tivessem de prestar socorro em uma situação como aquela. Isso já foi suficiente para que o comportamento dos médicos oficiais da Fifa passasse a ser questionado. A principal dúvida levantada nesta sexta-feira era com relação à observação de que os especilistas que estavam presente no estádio no momento da ocorrência não trataram a questão com a devida seriedade. Para algumas pessoas, ficou a impressão de que, no primeiro momento, pensou-se que o atleta de Camarões estivesse no chão apenas para "fazer cera", uma vez que sua equipe vencia por 1 a 0. Enquanto os debates ganham as páginas dos jornais, os especialistas ainda não souberam informar qual a causa da morte de Foe. Nem mesmo uma autópsia realizada na manhã desta sexta-feira foi suficiente dar subsídios à conclusão. As duas hipóteses mais prováveis são um aneurisma cerebral, decorrência de má formação, ou parada cardíaca - a mais indicada pelos médicos. Homenagem - Em meio ao clima triste que tomou conta das decisão da Copa das Confederações, a Fifa decidiu que Foe será homenageado. Só não definiu se a melhor forma será dar o nome do camaronês para o troféu da competição ou simplesmente mudar o nome do torneio. Em Lyon, a prefeitura estuda a possibilidade de nomear o estádio local como Marc-Vivian Foe.