Morte de Foe choca o mundo do futebol A mulher do camaronês Marc Vivien Foe estava no estádio Gerland, em Lyon, quando ele caiu no gramado durante o jogo contra a Colômbia, na semifinal da Copa das Confederações. Da platéia, acompanhou todo o drama até receber a triste notícia: o jogador de 28 anos estava morto, provavelmente por causa de um aneurisma. A morte de Foe, depois de cair desmaiado em campo, chocou o mundo do futebol. ?É a primeira vez, em 28 anos que estou na Fifa, que vivi uma tragédia como essa?, disse Blatter. A Federação Camaronesa pensou em não disputar a final com a França, no domingo, mas deve entrar em campo. Afinal, houve pânico e desespero entre os atletas e jornalistas de Camarões. Os jogadores africanos e os colombianos correram para a sala onde estava o corpo de Foe. ?Todos foram orar ao redor do cadáver?, disse Hedi Hamel, assessor de imprensa da Fifa. ?Os atletas da Colômbia nem foram tomar banho. Ficaram ali, paralisados.? A causa da morte, disseram os médicos da Fifa, pode ter sido aneurisma (rompimento de uma veia do cérebro). O médico da seleção colombiana, Hector Cruz, o primeiro a socorrer Foe, disse que o jogador ?não entrou em parada respiratória e que chegou a reanimar-se num primeiro momento no campo, por isso é muito possível que a morte tenha sido por um aneurisma.? Repercussão - O zagueiro Cláudio Caçapa, ex-Atlético Mineiro, jogou com Foe no Lyon. "Ele era uma ótima pessoa. Não falava mal de ninguém, era um ótimo companheiro. Minha esposa era uma grande amiga da esposa dele inclusive. O pior de tudo é que ela estava no estádio na hora do acontecido", disse o brasileiro. O goleiro da França, Coupet, amigo de Foe - jogaram juntos no Lyon -, não conseguiu controlar a emoção. Durante o hino francês antes da partida contra a Turquia, em Paris, chorou muito. Passou boa parte do jogo chorando. Seus companheiros, consternados, comemoraram o gol de Henry, o primeiro da França, apontando os dedos para o céu. Na Espanha, Eto?o deixou o treino do Mallorca em lágrimas. Ele estava com a seleção de Camarões e havia sido liberado para defender o clube espanhol na final da Copa do Rei, sábado, contra o Recreativo Huelva. Marc Vivien Foe nasceu dia 1º de maio de 1975 e começou a jogar no Canon Yaoundé, da capital de Camarões. Em 94, foi comprado pelo Lens, onde ficou até 99. Depois, foi para o West Ham (Inglaterra) e, em 2000, voltou para a França, para defender o Lyon, equipe com a qual conquistou o título de 2002, ao lado dos brasileiros Edmílson, Juninho Pernambucano, Caçapa e Anderson. Na temporada 2002/2003, foi emprestado ao Manchester City, da Inglaterra. Foe disputou 60 jogos pela seleção de Camarões e não participou do Mundial de 98 porque sofreu uma fratura na perna. Foi titular dos "Leões indomáveis" na Copa de 2002 na Coréia do Sul e Japão.