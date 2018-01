Morte de Foe segue sem explicação A Copa das Confederações chegou ao fim, com a França vencendo Camarões na final, mas a morte do jogador dos Camarões , Marc Vivien Foe, ocorrida durante a disputa da semifinal contra a Colômbia, continua inexplicável pelos médicos da Fifa. Em Lyon, o procurador da República descartou a tese de ruptura do aneurisma, após ter tomado conhecimento dos primeiros elementos da autópsia. Exames de anatomia, patologia e toxicológicos estão sendo feitos não porque exista uma forte suspeita de doping, mas em casos dessa natureza todos as hipóteses devem ser examinadas. Também os exames de urina do jogador africano efetuados na véspera da partida, quando Foe passou o dia com disenteria, foram solicitados pela justiça para verificação. O próprio médico da seleção francesa, Jean Marcel Ferret, sem pretender se aprofundar nas causas da morte do jogador, afirmou que ?se trata de um sinal de alarme", acrescentando que está mais do que na hora de se legislar para proteger a saúde dos jogadores, submetidos a um ritmo cada vez mais infernal. O caso Ronaldo, na final da Copa do Mundo de 19998, volta a ser citado como um caso típico de ?irresponsabilidade médica e técnica", em que o médico e o técnico autorizaram o jogador entrar em campo depois de ter sofrido uma crise de epilepsia algumas horas antes da partida. Ronaldo chegou, inclusive, a ser transferido para uma clínica especializada nas imediações de Paris, antes de seguir para o estádio para jogar. Neste domingo, o próprio presidente da Comissão Médica da Fifa, Michel D"Hooghe, revelou que ainda não é possível apontar a menor explicação sobre a morte de Foe. Em casos como esse, duas causas são as primeiras que surgem no espirito do médico. Uma delas é a ruptura de aneurisma, o que imaginou quando viu as imagens da morte do jogador, ou problemas de ?fibrilação ventricular", contrações desordenadas das fibras do músculo cardíaco. Nesse caso, tudo indica que nenhum dessas duas hipóteses tenha ocorrido, o que aumenta o mistério sobre a tragédia vivida em direto numa competição de alto nível. Sobre o formato da Copa das Confederações, seu ritmo acelerado, partidas com intervalo de apenas 48 horas, e com os jogadores em fim de temporada e em más condições físicas, o médico da Fifa explicou que, por enquanto, seria pouco prudente fazer essa aproximação, mas lembrou que ele e outros dirigentes da Fifa sempre advertiram que essa Copa, nas condições em foi organizada, era inoportuna. O médico Michel D" Hooghe explicou que anteriormente um jogador disputava 30 ou 40 partidas por temporada, mas hoje chega a disputar 80 partidas, a seu ver, o aumento dessa carga física provoca traumatismos novos ao nível das cartilagens. A Fifa chegou a constituir um grupo de trabalho para analisar esse problema em outubro de 2002, após a Copa do Japão, tida pelo alemão Franz Beckenbauer, como a ?copa do cansaço". Esse grupo deveria recomendar um número máximo de partidas , definindo um teto de fatiga a não ser ultrapassado. O tempo passou, os serviços médicos da Fifa andaram muito ocupados e o grupo de trabalho nunca se reuniu, mas agora, o presidente Joseph Blatter pretende reuni-lo o mais rapidamente possível, depois do drama da morte em direto do Estádio Gerland, em Lyon.