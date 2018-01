Morte de Foe tira brilho da final da Copa Não bastasse o fiasco de público e as ausências das maiores estrelas, a Copa das Confederações chega ao final neste domingo com outro problema. O clima para a decisão entre França e Camarões, às 16 horas (de Brasília), no Stade de France, é o pior possível. Não há festa que apague a tristeza que se abateu sobre torcedores, atletas e dirigentes após a morte do atleta camaronês Marc-Vivien Foe, quinta-feira, durante a partida entre Camarões e Colômbia, válida pelas semifinais. Alguns jogadores, como o francês Ludovic Giuly, chegaram a afirmar que a realização da partida final "seria indecente". O zagueiro Rigobert Song resumiu a sensação entre os africanos. Disse que a seleção de Camarões tentaria conquistar o título, mas considera difícil. "Vamos tentar ganhar em memória de Marc", afirmou. "Vendo a reação dos jogadores franceses, acho que é melhor jogar, porque, juntos, poderemos homenageá-lo. A Fifa, por sua vez, não admite que um torneio oficial termine sem decisão. Porém, o problema é outro. Todos os contratos de publicidade e transmissão já estão negociados. Dessa forma, suspender a final significaria prejuízo certo. E no mundo dos negócios, como se sabe, não há espaço para sentimentalismo. Já a seleção camaronesa, depois de ameaçar não jogar, confirmou nesta sexta-feira que fará a final. O zagueiro Rigobert Song resumiu a sensação entre os africanos. Disse que a seleção de Camarões tentaria conquistar o título, mas considera difícil. "Vamos tentar ganhar em memória de Marc", afirmou. "Vendo a reação dos jogadores franceses, acho que é melhor jogar, porque, juntos, poderemos homenageá-lo. Diante disso, França e Camarões vão a campo cumprir obrigação. As homenagens a Foe vão dar o tom da disputa. E em um detalhe tanto franceses como camaroneses são unânimes em afirmar: vencer a competição não é mais prioridade. "Certamente o clima mudou bastante após essa tragédia. É difícil entrar no campo pensando apenas como profissionais atrás de um título", explicou o atacante Thierry Henry. No caso de vitória, a França chegará a seu segundo título consecutivo, uma vez que venceu a Copa das Confederações de 2001, disputada na Coréia do Sul e no Japão como preparatório para o Mundial do ano passado. E abatimento à parte, os cartolas franceses torcem para que a dona-da-casa vença. Seria a melhor forma para apagar parte do vexame que foi a participação do time no Mudial 2002, quando acabou eliminado na primeira fase sem marcar gols. Já Camarões joga para manter a boa fase que começou com o título africano. O técnico alemão, Winfried Schäfer, já se tornou um dos personagens mais populares na França. Com cabelos longos, em um tom de louro quase albino, é figura fácil para ser caricaturada e reconhecida em qualquer lugar. "As pessoas são sempre muito simpáticas conosco. Acredito que seja pela forma como nosso time atua", disse. "O maior desafio técnico é conciliar essa descontração dos africanos, parecida com a do brasileiro, com a disciplina tática dos europeus."