Morte de Garrincha completa 20 anos General Severiano, sede do Botafogo: com dívidas avaliadas em R$ 70 milhões, o clube enfrenta atraso no pagamento desde salários até contas de água e luz. Assim, a direção informou que não tem condições de prestar nenhuma homenagem a Garrincha, um dos maiores ídolos da história do time e do futebol brasileiro e cuja morte será lembrada amanhã, quando se completam 20 anos. Leia mais no Estadão