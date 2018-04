Morte de jogador adia jogo na Itália A partida entre Parma e Brescia, no confronto de ida das semifinais da Copa da Itália, foi suspensa pouco antes de começar, na tarde desta quarta-feira. O motivo foi a morte de um dos jogadores do Brescia, o zagueiro Vittorio Mero, que não iria jogar por estar contundido e que, nesta manhã, sofreu um acidente de trânsito fatal. Os jogadores do Brescia foram avisados da morte do companheiro, que tinha 27 anos, justamente na hora em que iriam entrar em campo, na cidade de Parma. Com isso, o jogo foi adiado e uma nova data será anunciada na sexta-feira.