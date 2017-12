Morte de jogador adia jogo na Itália O atacante Jason Mayele, do Chievo, morreu neste sábado num acidente de trânsito em Verona. Por causa do acidente fatal com o jogador de 26 anos, nascido no Congo, o jogo entre a sua equipe e o Parma, marcado para domingo, pelo Campeonato Italiano, foi adiado para o dia 13 de março.