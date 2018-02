?Morte de Serginho não foi fatalidade? O promotor de Justiça do 5º Tribunal do Júri, Rogério Leão Zagallo, vai solicitar que mais quatro pessoas, dentre elas o médico Edimar Alcides Bocchi, do Incor, sejam ouvidas novamente pela equipe do 34º DP, responsável pelas investigações, para confirmar seus depoimentos. Além disso, até segunda-feira remeterá à Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina, o pedido de parecer sobre o caso. ?Estamos dando um passo atrás para depois dar quatro à frente. Queremos confirmar alguns pontos que podem suscitar dúvidas durante o processo?, disse o promotor, que não quis adiantar os nomes das pessoas que darão novo depoimento. ?São médicos e pessoas ligadas ao clube e ao Serginho. Prefiro não falar em nomes neste momento.? Quanto ao parecer da Unifesp, o promotor quer confrontar o resultado da necropsia realizada pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) com os exames e anotações do Incor. O objetivo do promotor é ter uma versão definitiva da causa da morte do atleta do São Caetano (hipertrofia miocárdica, segundo o SVO), em outubro, e verificar se essa doença foi uma evolução rápida de alguma anormalidade que já estava indicada nos exames realizados pelo jogador em fevereiro, no Incor. O promotor continua convencido da responsabilidade do São Caetano e do médico Paulo Forte na morte do atleta. ?Em fevereiro, eles sabiam que a doença era grave e não tomaram nenhuma providência. Sem medo de errar e sem querer ser leviano, posso afirmar que a morte do Serginho não foi uma fatalidade.?