Morte de Serginho: polícia tem 30 dias O 34º distrito policial tem 30 dias para encerrar o inquérito do caso Serginho. Depois de ouvir as pessoas julgadas importantes para tentar esclarecer a morte, a documentação apurada será entregue ao Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), que o encaminhará a um promotor do Ministério Público. Somente depois disso o caso poderá se transformar em processo (crime culposo). A finalidade da investigação é saber se houve negligência - principalmente do São Caetano, que continuou escalando o jogador mesmo depois de saber que Serginho tinha problemas no coração. Não depende mais da família o arquivamento da apuração. A viúva Helaine Cristina Castro Cunha, de 28 anos, em nenhum momento questionou a postura do clube em escalar seu marido para os jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda esta semana, o delegado Guaracy Moreira Filho deverá ouvir mais envolvidos. Depois de aparecer na mídia, informando sua intenção de apurar os fatos, o delegado agora adota postura mais cautelosa. Para que a investigação seja isenta e chegue o mais perto possível da verdade, ele resolveu não dar mais entrevistas, até que a maior parte do seu trabalho neste caso seja concluída. Guaracy Moreira deverá manifestar-se lá pelo fim do mês, em entrevista coletiva. Pessoas ligadas a ele estão proibidas de dar detalhes do inquérito.