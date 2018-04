Morte de torcedor já tem suspeitos A polícia já tem uma versão do confronto entre torcidas que vitimou André Silva Feliciano, de 17 anos, domingo, após o clássico entre Corinthians e São Paulo. Pela versão oficial, os tiros partiram de um único torcedor vestindo o uniforme da torcida organizada Gaviões da Fiel. O delegado responsável pelo caso, Fernando Gomes Pires, titular da 2º DP, afirmou que já há denúncias anônimas sobre a identidade do suspeito. "Estamos no início das investigações. Não posso adiantar muita coisa agora. Mas temos alguns suspeitos que foram denunciados no Disque-Denúncia. Todos eles serão investigados", afirmou. Segundo os relatos levantados pela Polícia, o ônibus da Torcida Independente de Guarulhos encontrou com três ônibus da torcida Gaviões na esquina das avenidas do Estado e Tiradentes. Os torcedores corintianos desceram e começaram a ameaçar os são-paulinos, estes em menor número. Mostravam correntes e atiraram rojões em direção aos rivais. Entre os torcedores da Gaviões, um deles, o responsável pela morte de André, tirou uma arma e atirou contra o ônibus. Uma das balas atingiu o são-paulino, que veio a falecer horas depois. O ônibus da torcida Independente tentou fugir, mas foi atrapalhado por um carro que impedia a passagem do ônibus. A Polícia não sabe se esse carro foi colocado propositalmente ou se o motorista simplesmente ficou nervoso com a situação e deixou o motor do carro falhar. "Mas trabalhamos com todas as hipóteses", admitiu o delegado, que não tem a chapa do veículo. Nas sedes da torcidas organizadas, circulavam outras versões do confronto. Uma delas dizia que quatro automóveis, com homens armados, protegiam o comboio corintiano. Foram eles que teriam matado o torcedor do São Paulo. Outra versão garantiu que o tiroteio persistiu até a Marginal do Tietê e, por milagre, não houve mais vítimas fatais. A morte do garoto André, a segunda do ano envolvendo torcedores de futebol, deixou as lideranças das torcidas organizadas preocupadas. Até a proposta do promotor Fernando Capez, de permitir o acesso aos estádio apenas das torcidas do time mandante, foi aceita com resignação. "Se essa for a única solução, nós, da Independente, aceitamos. Não pode continuar do jeito que está", afirmou Alessandro Santana, presidente da torcida Independente. Alessandro Santana contou que foi procurado nesta quarta-feira pelo presidente da Gaviões da Fiel, Ronaldo Pinto, propondo uma reunião para discutir o assunto. "Temos problemas semelhantes. Juntos podemos discutir e procurar soluções. Vale tudo pela paz no futebol", disse o são-paulino. Ronaldo Pinto discorda da proposta de uma torcida só nos clássicos. "A torcida faz parte do espetáculo. Isso não vai acabar com a violência nos estádios", afirmou o corintiano da Gaviões e prometeu colaborar com as investigações. "Se soubermos de algo, avisaremos imediatamente as autoridades." O major Fernando Silva, do 2º Batalhão de Choque da PM, responsável pela segurança nos estádios, também é cauteloso. "Essa é uma medida polêmica. Temos de ouvir todos os envolvidos, inclusive clubes e torcidas", explicou.