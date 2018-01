Morte do pai fortalece Rafael Benítez Francisco Benítez, pai de Rafael Benítez, o treinador do Liverpool, morreu na quinta-feira, em Madri. Mas ele decidiu continuar com a equipe inglesa no Japão, onde domingo acontece a final do Mundial contra o São Paulo. ?Ele estava doente há um tempo e eu o acompanhei nesse período. Não vou poder estar no funeral, mas vou a Madri em seguida, para ficar com minha mãe e irmãos. Estou mais fortalecido para disputar esse Mundial?, disse o treinador do Liverpool. Outro que mostra estar concentrado na disputa do Mundial é o atacante francês Djibril Cissé, que aproveitou a entrevista desta sexta-feira para desmentir boatos de que estaria triste no time inglês. ?Quero continuar no clube e ganhar esse título?, avisou o jogador.