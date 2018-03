Mortos no Irã podem chegar a 30 As primeiras informações, ainda não confirmadas oficialmente, indicam que pode chegar a 30 o número de mortos por causa do desabamento de um estádio de futebol no Irã. O acidente aconteceu durante o segundo tempo de uma partida realizada na cidade de Sari entre as equipes do Iraní de Piruzi e Chamuchak, pela primeira divisão do país. Cerca de 20 mil pessoas estavam assistindo ao jogo.