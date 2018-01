Morumbi é trunfo do São Paulo para eliminar o São Caetano O São Paulo tentará fazer valer a vantagem de ter sido o único time que disputará um dos jogos semifinais do Campeonato Paulista em casa para eliminar o São Caetano, neste sábado, no Morumbi. Depois do empate por 1 a 1 no jogo passado, domingo, no Pacaembu, o time tricolor só precisa de um novo empate para se classificar e aguardar o vencedor do confronto entre Santos e Bragantino. E o Morumbi é o grande trunfo do São Paulo. Lá a equipe não perde desde agosto do ano passado, quando foi derrotado pelo Internacional, na decisão da Libertadores. Desde então, foram 17 vitórias e seis empates. Só resultados que colocariam o São Paulo em mais uma final. ?O Morumbi é a nossa casa e jogar em casa é sempre bom?, enfatiza o técnico Muricy Ramalho. Os jogadores também comemoram por ser um campo maior que o do Pacaembu, o que complicaria as pretensões do adversário em se fechar na defesa. ?Estamos mais acostumados a jogar lá. O São Caetano terá mais dificuldades de se defender?, emenda Ilsinho. Ele será uma das novidades do técnico Muricy Ramalho para a decisão deste sábado, depois de ter sido poupado contra o Alianza, na quarta-feira, pela Libertadores. A escalação do time, porém, o treinador não revela. Também não dá dicas se jogará com dois ou três zagueiros. E se justifica dizendo que toda a comissão técnica definirá os onze titulares. ?Não treinamos. Então não dá para definir nada. Vamos com calma. Dependo da avaliação de pessoas que cuidam da parte física?, diz Muricy. ?Eu mudei cinco jogadores lá no Peru exatamente por isso. Eu sei que é preciso ganhar, mas tenho que pensar no todo. Não dá pra eu me prender a um único jogo.? Com isso, é bem provável que todos os atletas que ganharam descanso no meio da semana voltem para encarar o São Caetano. Além de Ilsinho, as chances são grandes de o time ainda ter Jadilson, Richarlyson, Hugo e Leandro. Peças que fariam com que o treinador repetisse o time e a formação do primeiro confronto: o 4-4-2. ?O time já mostrou que funciona bem em qualquer esquema?, desconversa Muricy.