Morumbi: Juizado quase sem trabalho No dia de testes do Juizado Especial Criminal (Jecrim), no Estádio do Morumbi, as equipes de Juizes, promotores e defensores demorou a ter serviço. Quatro pessoas foram presas durante a partida entre São Paulo e Palmeiras ninguém havia sido julgado até o apito final. O autônomo Hamilton Clemente Alves, de 36 anos, foi preso por desacato enquanto o ajudante Rômulo Átila da Silva, de 20 anos, e o estudante Bruno Silva Santiago, de 19, foram detidos pela Polícia Militar por porte de drogas. Uma quarta pessoa, cujo nome não foi divulgado, foi presa por soltar uma bomba no estádio. Alves que aparentava embriaguez, Silva e Santiago precisaram passar por perícia antes do julgamento por parte do juiz Enio Móz Godoy, o que tornou o procedimento demorado. "Nem sei o que está acontecendo. Só sei que fui impedido de ver o jogo", afirmou Alves enquanto era encaminhado à avaliação. Somente depois disso a Polícia Civil poderia emitir o termo circunstanciado que permitiria a realização da audiência no Jecrim. A inauguração das instalações do juizado, que já existe no Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi muito prestigiada. O secretário de Segurança Saulo de Castro Abreu Filho e o prefeito José Serra foram conhecer as instalações no Morumbi. Na ocasião, Serra afirmou que incentivará a criação de Jecrims em outros estádios da capital e falou em proibir a venda de bebidas alcoólicas nas imediações dos estádios para reduzir a criminalidade. Também não faltaram integrantes do poder judiciário no local, que até tiraram foto para registrar o momento histórico. Segundo Godoy, que foi o responsável pela criação do primeiro Jecrim, em Itaquera e afirmou ser torcedor do Ituano, uma cúpula do Tribunal de Justiça vai avaliar o trabalho do juizado - criado para julgar casos leves como lesão corporal, desacato, porte de entorpecentes - e se o mesmo terá continuidade em partidas disputadas na cidade de São Paulo.