Morumbi não assusta botafoguenses Entre os titulares do Botafogo, sete nunca jogaram no Morumbi. Mas a inexperiência não assusta estes jogadores, que decidem o título paulista no estádio, neste domingo, diante do Corinthians. São eles: Doni, Chris, Gustavo, Robson Nese, Jadílson, Luciano Ratinho e Leandro. "É um orgulho atuar no palco de vários decisões", comentou Jadílson. "No início, vai dar um friozinho na barriga, mas quando o jogo começar, passa", aposta o lateral Gustavo, de 19 anos, o mais novo do time. O Botafogo, no entanto, já conquistou um título neste estádio: em 1977, com o empate por 0 a 0 com o São Paulo, o clube de Ribeirão Preto foi o campeão do primeiro turno da então Taça Cidade de São Paulo. Mas, o passado, poucos conhecem, e só pensam na inédita experiência. O zagueiro Augusto, que já atuou no Morumbi, acredita que os novatos botafoguenses não vão se intimidar. "Não devem sentir a pressão", assegura. Para o volante Robson Nese, que retorna ao time como titular, deixando Chicão no banco de reservas, nada mudará. "O campo é grande e a torcida fica longe", diz ele, que já jogou em outros grandes estádios, principalmente no Maracanã, pois defendia o Botafogo carioca há alguns anos. "Ninguém vai tremer, porque, apesar de novos, os jogadores do Botafogo tem qualidade e personalidade", acredita Jadílson, que nunca nem pisou no gramado do Morumbi. Para Chris, o complicado, no início, será enfrentar a torcida corintiana. "Depois, assimilo facilmente." O atacante Luciano Ratinho, cogitado para defender o São Paulo, está na expectativa de ter uma boa estréia. "Sempre sonhei em jogar lá, agora consegui. E numa final", comenta o atleta, que gosta de atuar em estádios lotados. Na infância, torcia para São Paulo e Flamengo. O atacante Robert tem boas lembranças do local: em 1998 fez um golaço pelo Guarani, nas semifinais do Campeonato Paulista de Aspirantes. "Driblei vários jogadores e até o goleiro. E olha que tinham 75 mil pessoas vendo", recorda-se. Agora, no entanto, ficará ao lado do técnico Lori Sandri, que aposta no equilíbrio dos jovens jogadores do Botafogo no segundo jogo. Com a entrada de Robson Nese, Sandri quer marcação por setor, e não individual sobre Marcelinho. "O Robson também tem mais toque de bola", explica o treinador.