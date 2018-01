Morumbi não assusta Diego para o clássico O meia Diego considera coisa do passado o incidente criado com o São Paulo quando pisou no emblema do clube durante a comemoração de um gol. Para ele, o mais importante é o significado desse clássico. ?Temos chance de conquistar o título e mesmo sabendo da dificuldade de jogar contra o São Paulo, no Morumbi, vamos atrás desses três pontos porque sabemos de nossa qualidade." Diego vai fazer sua terceira partida depois que voltou de uma pequena contusão muscular e acha que está completamente recuperado. ?Contra o Inter, ainda senti aquela dorzinha, mas no jogo de quarta-feira me senti melhor, mais à vontade, e a tendência é melhorar contra o São Paulo." Ele revelou que está com muita vontade de jogar contra o Tricolor e sua preferência em disputar clássicos. ?Vai ser um jogo quente, principalmente porque estamos brigando diretamente pelas primeiras colocações e, por isso, é fundamental para nós." Para o meia, o Santos deve fazer o que está acostumado quando joga no Morumbi. ?É um campo grande, que permite espaços, e podemos chegar à vitória com toque de bola e jogadas rápidas, como sempre fazemos." E Diego sabe que terá mais vez papel importante nessa partida, já que geralmente as jogadas santistas começam com ele. ?Minha posição de meia de ligação exige isso, pois sou o responsável pela criação das jogadas." Ele tem consciência de sua responsabilidade. ?Não posso ser um jogador omisso, tenho que chamar o jogo e é o que procuro fazer, pois gosto de participar e de ajudar a equipe; por isso, sempre que posso quero estar com a bola no pé." Como ele não tem experiência em campeonatos de pontos corridos, não sabe se a diferença de oito gols é muito grande no momento. ?O que sei é quem muito ponto a ser disputado ainda e nós temos que conseguir o máximo possível."