Morumbi não preocupa o Guarani Vingado e reabilitado no Campeonato Brasileiro, o Guarani, com 53 pontos, se acha capaz de segurar o São Paulo, com 61 pontos, quinta-feira, no Morumbi, quando os times vão se enfrentar por um jogo, teoricamente, de seis pontos. Ambos estão brigando pelo mesmo objetivo na competição: ficar entre os cinco primeiros colocados para garantir uma vaga na Copa Libertadores em 2004. O clima no Brinco de Ouro ficou desanuviado após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, sábado à tarde. O resultado serviu para vingar a derrota no primeiro turno, no Maracanã, quando o time campineiro perdeu por 5 a 2. Os três pontos também serviram para esquecer a derrota no dérbi, para a Ponte Preta, o seu maior rival, por 3 a 1. ?Acho que apagamos duas derrotas de nossas cabeças e temos tudo para continuar vencendo", analisa Barbieri, lembrando que seu time tem excelente aproveitamento em casa, atingindo a marca de 13 vitórias. Vencer fora de casa é um desafio que se apresenta ao time, que só ganhou duas vezes longe de sua torcida. ?Se neste aspecto a gente estivesse mais equilibrado, nesta altura estaríamos numa situação bem melhor na classificação", conta Barbieri. Ele, porém, lembra a evolução do time nos jogos fora de casa, citando a última atuação diante do Santos, na Vila Belmiro, no empate por 1 a 1. Para este jogo no Morumbi, em princípio, o time não terá nenhum desfalque. Pelo contrário, o volante Emerson reúne condições de atuar após cumprir suspensão por três cartões amarelos. Apesar de ter marcado um gol de bicicleta diante do Fluminense, o centroavante Rodrigão, mesmo sendo artilheiro do time com 10 gols, vai continuar na reserva de Rafael Silva. O goleador-reserva ofereceu seu gol ao amigo Narciso, que se recuperou de uma leucemia. Os dois jogaram juntos no Santos.