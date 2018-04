Morumbi passa por melhorias para receber jogo da seleção

O Morumbi está pronto para receber a seleção brasileira, no jogo contra o Uruguai, nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa de 2010. O estádio do São Paulo recebeu diversas melhorias e teve setores reformulados, para acomodar melhor os times, autoridades, convidados e torcedores. No total, foram gastos R$ 300 mil na reforma - parte do investimento virá na forma de equipamentos cedidos por patrocinadores são-paulinos. Veja também: Crônica do jogo: Peru 1 x 1 Brasil Brasil x Uruguai: venda de mil ingressos nesta terça Dunga diz que foco da seleção é a classificação à Copa Técnico do Uruguai pretende explorar erros do Brasil Juan leva os aplausos após empate do Brasil no Peru Dunga não teme 'bandeiradas' da torcida no Morumbi Classificação Calendário / Resultados "A partir do momento que o Brasil foi confirmado como sede da Copa e o Morumbi, como um dos estádios-sede, tudo o que o São Paulo está fazendo segue as normas do Caderno de Encargos da Fifa", explicou João Paulo de Jesus Lopes, assessor da presidência do São Paulo. Uma das reformas mais importantes ocorreu no setor VIP do Morumbi, onde estão as tribunas de honra, que passou por alguns ajustes para receber quase 200 pessoas, entre convidados da CBF, autoridades e dirigentes. Os dirigentes são-paulinos, no entanto, reconhecem que esta área VIP do estádio terá de passar por reformas mais profundas para sediar um jogo de Copa do Mundo. "Mas nesse jogo contra o Uruguai, todos estarão acomodados com todo o conforto", garantiu João Paulo de Jesus Lopes. Entre as reformas imediatas no Morumbi, já para quarta-feira, também foi instalada uma cobertura plástica provisória, no setor de cadeiras cativas térreas, para proteger os torcedores da chuva. Verde e Amarelo Das arquibancadas, ficará clara outra modificação no estádio são-paulino. Quem olhar para a pista ao redor do gramado, vai perceber que o preto, branco e vermelho, cores do São Paulo, foram substituídas pelo verde, amarelo e azul, em homenagem à seleção brasileira. Outra reformulação estética, por exigência da CBF, foi a pintura de toda a publicidade estática nas paredes do estádio. As marcas das empresas que apóiam o São Paulo foram substituídas pelas que têm contrato com a entidade que comanda o futebol brasileiro. As placas também foram retiradas. "Mas no dia seguinte tudo será colocado no lugar", informou João Paulo de Jesus Lopes. "Ainda temos mais um jogo no Morumbi, dia 25, contra o Botafogo", lembrou o dirigente, ao falar da partida do São Paulo pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O vestiário principal do Morumbi, utilizado pelo São Paulo e que será ocupado pela seleção brasileira na quarta-feira, também passou por reformas. Entre outras melhorias, parte do mobiliário do banheiro foi trocado e um novo piso de grama sintética foi instalada no local, para o aquecimento dos jogadores. Já o vestiário dos visitantes, que abrigará a seleção uruguaia, não recebeu melhorias. "No projeto de reforma do Morumbi para a Copa de 2014, esse vestiário será ampliado, mas para o jogo de quarta-feira não haveria tempo", contou João Paulo de Jesus Lopes. "Mas não há necessidade, pois praticamente nenhum estádio no Brasil oferece um vestiário tão bom para o visitante como o Morumbi." Outros equipamentos do estádio, como o posto médico, estarão funcionando como acontece em dias de clássicos. "Temos desfibriladores instalados em todos os setores e nenhuma pessoa está a mais de dois minutos de distância desse equipamento", disse o assessor da presidência do São Paulo. Para ceder seu estádio para o jogo da seleção brasileira, o São Paulo cobrará aluguel da CBF de 12% da renda bruta, que pode chegar a quase R$ 3 milhões, de acordo com estimativas da diretoria são-paulina. Assim, se a projeção estiver certa, aproximadamente R$ 360 mil irão para os cofres do clube.