Morumbi pode ser o palco da festa O palco da festa da conquista do Brasileiro pela quarta vez já está reservado: o Morumbi. Estádio do São Paulo, time de Cicinho, o lateral que jurou que o Corinthians iria tremer e perder o título nas últimas rodadas, será alvinegro. A mando de Kia Joorabchian, a diretoria alugou o estádio para o jogo contra a Ponte Preta no dia 27. Cerca de 70 mil corintianos poderão estar no estádio para a consagração do primeiro título da MSI. No entender dos dirigentes haverá festa de qualquer maneira no dia 27. Se o time vencer São Caetano na quarta ou até empatar e derrotar o Internacional, o titulo virá no próximo domingo. Porém, a entrega da taça ficaria para o Morumbi ? com uma grande festa. Enquanto organiza a festa, a diretoria tratou de conter o ânimo do jovem time. A ordem de Kia é para Antônio Lopes conter as declarações dos jovens jogadores que formam a equipe que está pertíssimo de conquista o título nacional. ?Não vamos fazer como o Atlético Paranaense que no ano passado comemorou de maneira antecipada o título e viu o Santos ser campeão. Aqui ninguém vai colocar salto alto?, promete Wendel. Embora empolgados e loucos para comemorar antecipadamente, os jogadores corintianos cumprem sem questionar as ordens do chefe Kia e preparam uma bela ?homenagem? a Cicinho, que provocou e se deu mal.