Morumbi pode virar Bombonera na quarta Os torcedores santistas pretendem não só lotar o Morumbi, como fazer do estádio do São Paulo uma grande Bombonera, quarta-feira, na finalíssima da Libertadores, contra o Boca Juniors. Para deixar o espetáculo mais bonito, as torcidas organizadas de São Paulo e da Baixada Santista tentam convencer a diretoria do Santos a conversar com o Batalhão de Choque da Polícia Militar para liberar a entrada de bandeiras com mastros de bambu e papel higiênico ? artefatos proibidos. Leia mais no Jornal da Tarde