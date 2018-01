Morumbi recebe a festa do Brasileirão Uma brincadeira, uma festa ou, lembrando os carnavais, o desfile dos campeões. É isso o que o Morumbi apresentará neste domingo, às 16 horas ? com transmissão da TV Globo ?, no evento em que o Corinthians, vencedor do Campeonato Brasileiro, se encontra com a seleção da competição, anunciada dia 5 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os escolhidos para o time principal, que levaram o Troféu de Ouro, são: Fábio Costa; Gabriel, Lugano, Gamarra e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Tinga, Petkovic e Roger; Tevez e Rafael Sobis. A maior estrela do Brasileiro, no entanto, não irá. O argentino Carlitos Tevez, eleito o craque do campeonato, viajou para a Argentina e já havia dito com antecedência que não compareceria ao Morumbi. Seu companheiro no Corinthians, o zagueiro Betão, será outra ausência. A escalação corintiana, aliás, é uma incógnita. A assessoria de imprensa do clube não sabia dizer quem entraria em campo. O diretor da MSI, Paulo Angioni, afirmou que ?tentaria levar o maior número de atletas?. Quem estiver em São Paulo, joga, completou o dirigente. Muricy Ramalho, premiado como melhor técnico do Brasileiro após sua campanha no vice-campeão, Internacional, será o treinador da seleção. E deve ter muitas opções. Segundo o site oficial da CBF, ?a maioria dos jogadores confirmou presença na partida de domingo?. Alguns atletas, entretanto, estão fora certamente da festa. Primeiramente, os representantes do São Paulo não devem ver o jogo nem pela televisão. O time está no Japão disputando o Mundial de Clubes. Na seleção principal, consta o nome apenas do zagueiro Lugano, que deve ser substituído por André Leone, do Goiás, relacionado na segunda seleção (troféu prata). O goleiro Fábio Costa, se for à partida, defenderá o Corinthians, deixando vaga portanto sua posição na equipe do campeonato. O segundo melhor goleiro, o são-paulino Rogério Ceni, está no Japão. Neste caso, Harlei (bronze) deve ser titular. Além de Fábio Costa, o Corinthians teve mais quatro entre os escolhidos na seleção do Brasileiro. Nos lugares de Gustavo Nery, Marcelo Mattos, Roger (ainda em fase de recuperação de cirurgia no tornozelo) e Tevez, entram, provavelmente, Michel Bastos, Marcão ou Arouca, Juninho Paulista ou Ricardinho e Fernandão ou Robgol.