Morumbi será palco de Brasil x Uruguai nas Eliminatórias A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o Estádio do Morumbi será o palco do segundo jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, contra o Uruguai, em novembro de 2007. A definição aconteceu nesta terça-feira, durante o almoço do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, e o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Na próxima semana, uma comissão de inspeção de estádios da CBF fará uma vistoria no Morumbi. O Brasil vai estrear nas Eliminatórias contra a Colômbia, fora de casa, em setembro. "Novo Morumbi" para 2014 Durante o almoço, Ricardo Teixeira voltou atrás na posição de descartar o Morumbi como um dos estádios a serem utilizados na Copa de 2014, se o Brasil for confirmado como sede. O presidente da CBF recebeu de Juvêncio a promessa de entrega de um projeto de reforma que possam adequar o estádio às exigências da Fifa para abrigar jogos de Mundiais. "O presidente Juvenal Juvêncio mostrou que está empenhado e consciente dos esforços que terão de ser feitos no projeto da candidatura do Brasil. Teremos, com certeza, um Novo Morumbi, com a adequação de todos os requisitos de acordo com as normas da Fifa, inclusive no que diz respeito ao problema do estacionamento que, segundo o presidente garantiu, será solucionado", disse Teixeira, em comunicado divulgado no site da CBF. Anteriormente, Teixeira repetiu várias vezes que o Morumbi não teria condições de ser sede de partidas da Copa - chegou a cogitar a construção de um estádio mais moderno em São Paulo.