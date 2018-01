Morumbi terá Juizado Criminal Especial A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai instalar do Juizado Criminal Especial (Jecrim), no estádio do Morumbi, onde logo mais às 16 horas, será disputado o clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O juizado vai julgar autores de pequenos crimes e contravenções, num procedimento que possibilita a punição rápida de crimes como lesão corporal ou ameaças. O esquema conta com um delegado da polícia civil, 8 investigadores e 2 escrivães. No lado de fora, uma Delegacia Móvel com dois delegados, três investigadores, dois escrivães e mais o apoio de outras divisões da Polícia Civil darão suporte à operação. A novidade no jogo de hoje é que a Polícia Técnico-Científica também estará presente no estádio. Uma equipe formada por um médico legista, um perito criminal e um técnico de laboratório possibilitará maior rapidez nos casos de uso ou porte de entorpecentes. Em uma sala especialmente montada, será possível realizar exames e análise de drogas, o que possibilitará maior agilidade nos processos.