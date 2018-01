Morumbi teve também confusão entre filhos de dirigentes Dois filhos de dirigentes se envolveram em uma briga nas cadeiras cativas, que foi terminar no Jecrim (Juizado Especial Criminal) do Morumbi. O incidente ocorreu no final do primeiro tempo e envolveu João Cunha, de 14 anos, filho do superintendente tricolor Marco Aurélio Cunha e neto do presidente Juvenal Juvêncio, com o filho de 16 anos de José Carlos Vinite, diretor de sede do Palmeiras e que não quis revelar o nome do garoto. ?Não quero expor o menino?, justificou o dirigente. Segundo Vinite, João Cunha, que estava acompanhado do pai e de outros diretores, provocou acintosamente o grupo de dirigentes do Palmeiras, que também acompanhavam o jogo nas cadeiras cativas do setor vermelho do Morumbi. Palmeirenses e são-paulinos começaram a bater boca. Depois disso, ?até cadeirada rolou?, segundo um segurança. O filho de Vinite levou a pior: teve um ferimento no braço esquerdo. Por isso, foi até o Jecrim prestar queixa. ?Mas, nessa hora, sumiram com o filho do Marco Aurélio Cunha, que não tem nem tamanho para brigar?, acusou Vinite. O palmeirense afirmou que nesta segunda-feira acionaria o Ministério Público para interpelar o filho do superintendente do São Paulo. ?Se fosse coisa de torcedor comum, eu até entenderia. Mas como é gente ligada ao São Paulo, não tem desculpa?, disse Vinite. ?E nem é a primeira vez que acontece problema aqui no Morumbi?, emendou. Marco Aurélio Cunha rebateu: ?Não foi bem assim.? O dirigente disse que havia ?um grupo de palmeirenses xingando o tempo todo.? Cunha disse que não viu agressão nenhuma. ?Como pessoa pública, saio de perto, sempre que começa uma confusão.? Politicamente correto, Cunha finalizou: ?Mas se alguém se sentiu atingido, peço desculpas.?