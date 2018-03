Morumbi: Tranqüilidade por ingressos Os torcedores que pretendem assistir ao primeiro confronto entre São Paulo e Tigres, nesta quarta-feira, válido pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, não deverão ter problemas para garantir lugar no Morumbi. Ainda restam 46.095 ingressos dos 71.015 colocados à venda. Entretanto, alguns lugares do estádio já estão com capacidade esgotada, como a arquibancada azul e as cadeiras especiais azuis. Há poucos ingressos para as arquibancadas vermelha, laranja e para o Morumbi Premium Club (60 reais). De acordo com a Ingresso Fácil, responsável pela comercialização das entradas, houve pouca procura por ingressos no domingo. Portanto, a empresa alerta os são-paulinos para o aumento das filas nesta terça-feira. Os seis pontos de venda ficarão abertos das 11 às 17 horas. Caso ainda restem ingressos, eles estarão disponíveis nas bilheterias do Morumbi a partir das 11 horas até o início do jogo, às 21h45.