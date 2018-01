Morumbi vê São Paulo x Corinthians atípico Mesmo quando a fase não é das melhores, clássicos são sempre marcados por vários atrativos. E a partida de hoje entre São Paulo e Corinthians, às 16 horas, no Morumbi, é um exemplo típico dessa situação. Além da tradicional rivalidade e da briga por pontos e ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro, os bancos de reservas vão compor o palco de um curioso duelo de opostos. De um lado, Júnior, técnico corintiano, que chegou para comandar a reestruturação do time para 2004 e vai dirigir a equipe pela 2.ª vez (na estréia perdeu por 3 a 0 para o São Caetano). Do outro, Roberto Rojas segue sentido contrário. A degola do chileno está encomendada caso o time volte a fracassar (foi derrotado pelo Santos por 2 a 1 e pelo Bahia por 3 a 0 nas últimas rodadas). Leia mais no Estadão