Moscou vive tranquilidade com chegada de torcidas para final Os torcedores que desembarcam em Moscou para a final inglesa da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester United estão se comportando bem até o momento, disse nesta terça-feira a polícia local. Mais de 40.000 torcedores devem chegar à capital russa para a decisão que será realizada no Estádio Luzhniki, criando um desafio gigantesco de logística, transporte e segurança para os anfitriões russos. "Não houve incidentes até o momento. As pessoas estão caminhando, passeando, se acomodando nos hotéis", disse um porta-voz da polícia de Moscou. "A polícia de Moscou está otimista... confiando no bom senso dos torcedores. Não acho que eles queiram qualquer problema com a polícia em um país estrangeiro." Grupos de torcedores dos times ingleses foram revistados por detectores de metais na Praça Vermelha para entrarem em um local com souvenirs da decisão, enquanto muitos outros se espalhavam por bares e restaurantes da cidade. "Foi um longo caminho para uma partida, mas vale a pena", disse um torcedores do Manchester chamado Steve, que caminhava pela rua Kamergersky. "Agora nós precisamos relaxar, colocar nossos pés para cima e tomar algumas cervejas. Tivemos uma longa viagem", disse ele. Dois torcedores do Chelsea em frente a uma café disseram que Moscou era uma cidade muito mais agradável do que eles esperavam. "É muito diferente do que nós líamos na Inglaterra, muitas histórias assustadoras", disse Charlie, de Londres. "Até agora nada disso é verdade", disse. O proprietário do Chelsea Roman Abramovich, que é russo, estará na partida em Moscou, disse um porta-voz do empresário. A única final anterior de uma competição européia realizada em Moscou foi a decisão entre Parma e Olympique de Marselha na Copa da Uefa de nove anos atrás. A polícia russa deve destacar milhares de homens para o estádio e outros pontos da cidade para prevenir qualquer problema envolvendo os torcedores. (Reportagem adicional de Tatiana Ustinova, Vladimir Bomko e Gennady Novik)