Mossoró pode se despedir do Paulista Ao contrário do que era esperado pela própria diretoria do time, o meia Márcio Mossoró, destaque na conquista da Copa do Brasil, voltará a vestir a camisa do clube na Série B do campeonato Brasileiro. Ele se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo e foi confirmado contra o Caxias, na próxima sexta-feira. No entanto, ele mesmo admite que até lá a negociação com um clube espanhol deve evoluir. Ituano - O time de Itu faz com o Paulista um amistoso na noite desta quarta-feira para inaugurar o novo sistema de iluminação do estádio da cidade. Como joga somente no domingo, contra Bahia, o técnico Carlos Rabello vai utilizar quase o time todo titular. Até o momento, o treinador não tem nenhuma baixa para o confronto com os baianos. União Barbarense - Para o jogo contra o Guarani, no próximo sábado, o técnico José Carlos Serrão deve contar com os retornos de Leonel, que cumpriu suspensão por expulsão, e Rogério Gaúcho, em fase final de tratamento de uma lesão na coxa.