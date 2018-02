Mostovoi é expulso da seleção russa O meio-campista Alexandr Mostovoi foi expulso nesta terça-feira da seleção russa que está disputando a Eurocopa em Portugal, por ter feito críticas ao técnico Gueorgui Yartsev. Em entrevista à imprensa espanhola, o jogador disse que discorda do sistema de trabalho do treinador e afirmou que, depois da derrota para a Espanha, na estréia, o time russo já não tem mais chances de classificação para a segunda fase da competição. O supervisor da seleção, Alexandr Chernov, considerou as declarações "inoportunas e sem ética" e reagiu imediatamente. Segundo informou nesta terça-feira a agência oficial russa Itar-Tass, Chernov se reuniu com o treinador e outros dirigentes na noite de ontem na cidade protuguesa de Vilamoura - onde o time está concentrado - e decidiu que o atleta deveria ser desligado. ?Ainda hoje Mostovoi deve abandonar a concentração", decretou o Chernov. Mostovoi, de 35 anos, que atua no Celta de Vigo-ESP, disse na entrevista que "falta frescor" ao time russo, e que essa característica é conseqüência do "excesso de trabalho físico" a que a equipe foi submetida desde sua chegada a Portugal em 5 de junho. O jogador disse ainda que a Rússia não tem a menor chance de passar à segunda fase da Euro. Irritado, Yartsev decidiu dispensar Mostovoi, temendo que o desânimo do jogador pudesse contagiar o restante do time. A Rússia volta a jogar pela Eurocopa nesta quarta-feira. Enfrenta Portugal em Lisboa numa partida crucial para as duas equipes. Os russos precisam vencer para continuarem com chances de classificação para a próxima fase. A vitória também é vital para Portugal, que na estréia perdeu por 2 a 1 para Grécia. O jogo está marcado para as 15h45 (de Brasília).