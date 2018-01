Mota, ex-Cruzeiro, na mira do Sporting Depois de fazer sucesso no Cruzeiro, campeão brasileiro de 2003, o atacante Mota, atualmente no Chunnam Dragons, da Coréia do Sul, pode ser o novo reforço do Sporting Lisboa, informa nesta terça-feira o diário português Record. Segundo o jornal, uma reunião à tarde entre representantes do jogador e a diretoria do clube lisboeta deve definir a negociação. O Sporting já conta com os brasileiros Anderson Polga, Fábio Rochemback e Liedson, artilheiro do Campeonato Português com 14 gols. Na temporada 2000-2001, Mota atuou pela equipe B do Mallorca, da Espanha, e foi investigado sobre o possível uso de passaporte falso. Pelo time mineiro, o atacante marcou 15 gols e 14 por sua atual equipe, sendo o principal artilheiro da liga sul-coreana.