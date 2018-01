Mota: ?intruso? no ataque do Cruzeiro Depois de atuar pela primeira vez como titular do ataque do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, o atacante Mota já desponta como um possível "intruso" no seleto grupo de artilheiros do time mineiro na competição. Dos 29 gols marcados pela equipe no campeonato, o meia Alex e a dupla de atacantes Aristizábal e Deivid marcaram 25. Mota é autor de outros dois, sendo o último na vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, no último sábado, no Mineirão. Mas é o retrospecto na temporada que credencia o cearense de 22 anos. O jogador iniciou o ano como titular e terminou o Campeonato Mineiro como vice-artilheiro da competição, com oito gols, mesmo tendo perdido a vaga no ataque celeste em março para o colombiano Aristizábal. Em 2003, Mota marcou ao todo 11 gols com a camisa do Cruzeiro. Trata-se de uma marca respeitável, pois a equipe mineira já soma 100 gols este ano em 34 partidas e está há 50 jogos consecutivos balançando as redes adversárias. Na última quarta-feira, com a contusão de Aristizábal, o atacante entrou e tirou o Cruzeiro do sufoco ao marcar o gol de empate do time mineiro na virada de 2 a 1 sobre o Goiás, pela semifinal da Copa do Brasil. Com a intenção de poupar alguns dos principais atletas do time, Luxemburgo optou por mantê-lo como titular no último jogo pelo Brasileirão. A expectativa de Mota é ganhar outras oportunidades nas próximas rodadas, principalmente porque Aristizábal deverá ser convocado para a seleção colombiana e, nesse caso, terá de ser liberado no dia 13. Contratado no início do ano ao Ceará, clube onde iniciou sua carreira, Mota teve uma passagem pelo Real Mallorca, da Espanha. Após o jogo do último sábado, o grupo cruzeirense ganhou uma folga de dois dias e os atletas se reapresentam na Toca da Raposa II somente na tarde desta terça-feira. Luxemburgo recomendou aos jogadores que aproveitem o descanso para curtirem a família e fazerem o que gostam. Sem poder voltar a Fortaleza desde que foi contratado, devido à maratona de jogos do time mineiro, Mota deixou o gramado do Mineirão avisando que iria matar a saudade da praia e do "arroz, feijão e frango com farofa" da capital cearense.