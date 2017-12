Motim em penitenciária faz clássico potiguar ser adiado

O motim de presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal (RN) fez o clássico entre ABC e América-RN, que deveria acontecer neste domingo, ser adiado para uma data futura, que ainda será definida. O adiamento foi um pedido da Polícia Militar, que afirmou não ter condições de oferecer segurança para o duelo.

Na tarde desta sexta-feira, a PM potiguar enviou um ofício à Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol solicitando o adiamento do jogo. No documento, a PM alega que "o efetivo policial militar, incluindo o especializado, está sendo empregado em diversas áreas da região metropolitana, quase na totalidade na contenção do clima de instabilidade gerado pelo motim de apenados ocorrido desde o dia 14 de janeiro na Penitenciária Estadual de Alcaçuz".

A polícia ainda lembra que o clássico, que estava inicialmente marcado para o sábado e só na quinta-feira foi adiado para as 16h de domingo, exige um policiamento "ostensivo" devido à estimativa de público e à presença de torcidas organizadas.

O Campeonato Potiguar começou no fim de semana passado e já teve três duelos na Arena das Dunas. Na terceira rodada, três dos quatro jogos deverão acontecer no estádio de Natal, casa do América-RN, do Santa Cruz de Natal e do Alecrim.