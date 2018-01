Motivação, a arma do Barbarense Motivação é a palavra chave para o União Barbarense vencer o Corinthians, na partida desta quarta-feira, às 20h30, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série A-1. Quem garante é o técnico Ivo Secchi, que substituiu Paulo Comelli, o responsável até então pela ótima fase do time no Campeonato Paulista. O novo treinador explica que a motivação é conseqüência da situação em que o Barbarense se encontra no momento. "A diretoria montou um time para não cair e surpreendeu, vencendo adversários difíceis como Palmeiras e Ponte Preta", disse Secchi. Para manter o grupo motivado, ele reservou uma fita especial para mostrar aos jogadores na concentração. "É um filme motivacional, que se encaixa bem no perfil deste desafio que vamos enfrentar", comentou Secchi, de 37 anos, que fará sua estréia como técnico profissional. Preparador físico de formação, há dois anos e meio ele acompanhava Oswaldo Alvarez, o Vadão, como auxiliar técnico. De repente, se viu diante de uma situação inusitada: iniciar uma nova carreira contra o Corinthians. "Para mim, a estréia seria emocionante em qualquer circunstância. Mas contra o Corinthians será muito mais importante". Curiosamente, Secchi trabalhou com Vadão no Corinthians em 2000, na época como preparador físico. Passou depois por São Paulo e Ponte Preta. Com menos de uma semana de trabalho, o novo técnico não mudou nada na programação. Para garantir atenção máxima, o elenco está concentrado desde segunda-feira. Com a folga na última rodada, o treinador aplicou treinos em dois períodos para o time não perder o ritmo. Os jogadores treinaram leve nesta terça-feira pelo período da manhã e, após o almoço, a delegação viajou para São Paulo. A única dúvida de Secchi é o lateral-direito Márcio Goiano, que sente dores musculares. Caso o titular não jogue, Alex Lopes e Alessandro serão as opções para o setor. Em caso de empate, o Corinthians se classificará para a próxima fase. Mas isso não assusta os jogadores. "Temos que reverter esta vantagem em apenas um jogo. Uma missão difícil, mas não impossível", disse o atacante Romualdo. O técnico Ivo Secchi partilha da mesma opinião do atacante. "O campeonato já foi de tiro curto, agora temos um jogo para chegar às semifinais. Contra nós está um grande time, uma grande torcida e o regulamento, mas vamos lutar até o fim", disse Secchi.