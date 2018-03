Motivada, Anapolina enfrenta a Lusa O técnico da Anapolina, Wanderley Paiva, poderá contar com a maior parte de seus jogadores titulares para o confronto contra a Portuguesa, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Canindé. Para tanto, quer que seus atletas entrem em campo determinados a vencer pela primeira vez fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O time terá duas alterações para a partida: o atacante Rui Barbosa, recuperado de uma contusão, volta à equipe e vai substituir Beto Silva ao lado de Leonardo Goiano. E o zagueiro Valkmar entre no lugar de João Batista, contundido no tornozelo direito. "A Anapolina precisa marcar gols fora de casa", defende o treinador. Ele acredita que os clubes tradicionais, como a Lusa, atraem público e atenção para a Série B. O que motiva os jogadores a se esforçarem ainda mais em campo. Mesmo que as chances de vencer a Lusa, no Canindé, sejam limitadas - reconhece o elenco - o técnico da Anapolina entende que para permanecer na competição vai depender de resultados expressivos e ganhar fora de seu estádio. A Anapolina vem de uma boa vitória sobre o Vila Nova (GO) por 2 a 0. Em quatro jogos no campeonato, somou seis pontos e ocupa a nona posição - uma a mais que o Palmeiras e o Botafogo(RJ).