Motivado, Corinthians pega o lanterna Os garotos do Corinthians terão motivação extra para o jogo desta quarta-feira, diante do Guarani, em Campinas. O vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, anunciou nesta terça que está ?revendo os contratos dos atletas mais novos?, revelados pelo clube. Na prática, significa dizer que receberão aumento jovens como Jô, Wendel, Betão, Edson, Fininho, etc. ?Eles merecem a valorização?, disse o dirigente. Enfrentar fora de casa o lanterna do Campeonato Brasileiro, desesperado para se reerguer, definitivamente não era o mais indicado para o Corinthians. No entanto, além da revisão dos contratos, outros incentivos surgiram. O primeiro, nas palavras do técnico Tite. ?Temos de pensar na vitória para avançar no campeonato?, ponderou. ?Estamos bem perto dos melhores na tabela e não podemos perder pontos agora.? O segundo incentivo veio nesta terça com a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro ? 3 a 1. Se vencer o Guarani, o Corinthians chega a 47 pontos, um a menos do que o arqui-rival.