Motivado, Guarani luta contra retrospecto Motivado pela chance de conquistar uma vaga na Libertadores de 2004, o Guarani enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi. Com 53 pontos, o time de Campinas espera terminar a rodada entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Se depender do retrospecto em jogos fora de casa, porém, as coisas não serão tão fáceis. Em 18 confrontos longe do Brinco de Ouro neste Campeonato Brasileiro, o Guarani venceu apenas duas vezes, além de cinco empates e 11 derrotas. A única dúvida do técnico Barbieri está no meio-de-campo. O volante Emerson, até então titular absoluto do time, volta depois de cumprir suspensão. Mas o treinador pensa na possibilidade de deixá-lo no banco de reservas e manter Rafael na equipe. "Temos várias opções e estou testando todas elas. Temos que partir para cima do São Paulo para conquistar mais uma vitória e seguir na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto existir a hipótese, vamos correr atrás", explicou Barbieri.