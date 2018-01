Motivado, Paysandu pega Paraná em Belém Para motivar o time a recuperar sua auto-estima e sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Ivo Wortmann decidiu escalar o Paysandu na partida contra o Paraná, às 16 horas de domingo no Mangueirão com a mesma formação da histórica vitória contra o Boca Juniors, dentro do estádio La Bombonera, valendo pela Libertadores da América. "Quero todo mundo defendendo quando não tiver a bola e atacando em bloco quando dominá-la", disse o treinador durante conversa com os jogadores. Ele aproveitou para dar um puxão de orelha nos zagueiros, alertando-os para as jogadas de bola parada e os contra-ataques do time paranaense. "Vi o tape do jogo e foi assim que eles golearam o Flamengo por 6 a 2", resumiu. O retorno do atacante Robson deixou o técnico mais aliviado. Mas, no gol, ele ainda está em dúvida entre Ronaldo e Carlos Germano. "Estamos devendo uma vitória dentro de casa à nossa torcida", disse Robson.