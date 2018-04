Motivado, Rodrigo Caio promete São Paulo forte em 2014

SÃO PAULO - O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, depois de um mês de férias, e terá apenas 13 dias para trabalhar antes de fazer a estreia na temporada 2014, diante do Bragantino, pelo Campeonato Paulista. O jovem Rodrigo Caio, que iniciou a carreira como volante, mas já é tratado como zagueiro depois de se destacar nesta função no segundo semestre, promete que a equipe começará o ano em ritmo forte.

"Foi muito bom poder reencontrar o pessoal e perceber que todos estão motivados. Fiquei muito feliz. Queremos fazer um bom ano, porque a nossa expectativa é essa. Por isso, vamos entrar com força máxima desde os primeiros jogos e buscar os resultados positivos", comentou o jogador.

Rodrigo Caio comenta o tempo que teve para repor energias depois de ser o jogador que mais atuou pelo São Paulo no Brasileirão. "Deu para curtir bastante esse período, porque a gente precisava disso. Agora, mais tranquilos, vamos voltar mais fortes e buscar os nossos objetivos. Tenho certeza de que vamos conseguir e, assim, daremos alegrias ao nosso torcedor", assegurou.