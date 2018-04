Motivado, Santa Cruz pega o Ituano O Santa Cruz joga nesta sexta-feira com o Ituano buscando se manter entre os oito que irão disputar a série B do Brasileiro. Na oitava posição, com 28 pontos, a equipe precisa vencer para garantir sua permanência no grupo. Os jogadores entram em campo um pouco mais motivados. Na quarta-feira, a diretoria efetuou o pagamento de dois meses de salários que estavam em atraso. O técnico Roberval Davino não vai poder contar com o lateral esquerdo Xavier, vetado pelo departamento médico depois de sentir uma fisgada na virilha no treino desta quinta-feira. O volante Willams será deslocado para substituí-lo. Davino só deverá confirmar a equipe pouco antes do jogo.