Motivado, Zidane espera título na Copa da Alemanha Grande comandante da seleção francesa, o meia Zinedine Zidane mostrou estar muito motivado para a disputa da Copa da Alemanha, a partir de 9 de junho. Aos 33 anos, ele já planeja a aposentadoria, mas espera ganhar mais um título mundial antes disso. Zidane já foi campeão mundial, ao liderar a conquista da França na Copa de 1998 - e também levou o título da Eurocopa em 2000. "Quero voltar a ser campeão do mundo", avisou o francês do Real Madrid, em entrevista à revista alemã Kicker divulgada nesta segunda-feira. "Quero continuar a cadeia de sucessos de 98 e 2000." O problema é que a seleção francesa já não é mais a mesma daquela época. Na última Copa (2002), por exemplo, a França foi eliminada ainda na primeira fase. E o time do técnico Raymond Domenech teve dificuldades nas Eliminatórias para o Mundial da Alemanha. "Se jogarmos como fizemos em alguns jogos das Eliminatórias, não devemos ter grandes esperanças", admitiu Zidane, que terá a companhia do atacante Henry para tentar o título na Alemanha - a França está no grupo G da Copa, ao lado de Suíça, Coréia do Sul e Togo. Nessa mesma entrevista, Zidane falou sobre o seu futuro, dando a entender que está mesmo perto da aposentadoria. "Fico no Real Madrid até o fim de meu contrato, em 2007. Depois decidirei com toda a tranqüilidade o que fazer", revelou o jogador.