Motivados, Souza e Dentinho querem vaga no Corinthians

As boas atuações na vitória do Corinthians sobre o Huracán motivaram Souza e Dentinho. Os autores de dois gols no amistoso desta quarta-feira afirmaram que estão na briga por uma vaga no reforçado time titular de Mano Menezes.

"Estou na briga e quero jogar", avisou Dentinho, que ganhou a concorrência de Iarley nesta temporada. "Só cabe ao professor escolher quem estiver melhor. Tenho que continuar fazendo a minha parte, trabalhar forte", completou o atacante, que disputará vaga ainda com Jorge Henrique, Edno, Defederico, Ronaldo e o próprio Souza para ficar na equipe titular.

Souza era forte candidato a deixar o clube no final do ano passado - especulava-se que iria para o Santos -, mas o gol nesta quarta e a bela assistência a Morais, no segundo gol, deixaram o atacante empolgado para brigar por um espaço no time.

"Minha vontade sempre foi ficar e participar deste grupo que me acolheu tão bem", afirmou o atacante, autor do primeiro gol do time na temporada. "Só me dá forças para continuar e ajudar o Corinthians", declarou.