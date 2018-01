Moto Clube avança na Copa do Brasil O Moto Clube do Maranhão também conseguiu garantir sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao vencer na noite de quarta-feira o Rio Branco, no Acre, por 3 a 1, mantendo a diferença de dois gols. Assim o time do Maranhão evitou o jogo de volta no dia 16 de fevereiro. E o Moto deu sorte porque chegou ao terceiro gol somente aos 44 minutos do segundo tempo com Róbson. Os outros gols da vitória foram marcados por Cacá, aos seis, e Paulo César, aos 17 minutos do segundo tempo. O gol do time da casa tinha sido marcado na etapa inicial por João Paulo, aos 12 minutos. Na rodada de abertura da competição, somente o Coritiba tinha garantido sua vaga ao vencer fora de casa o CFZ, no Distrito Federal, por 2 a 0. Ainda na noite de quarta-feira, no Amazonas, o Grêmio Coari empatou com o Remo, por 1 a 1. Confira os resultados: Chapadão-MS 1 x 2 Internacional-RS, CFZ-DF 0 x 2 Coritiba-PR, Esportivo-RS 4 x 1 Londrina-PR, Serra-DF 2 x 2 Brasiliense-DF, 4 de Julho-PI 0 x 0 Ceará-CE, Cianorte-PR 2 x 1 CENE-MS, Sergipe-SE 0 x 1 Cruzeiro-MG, Baraúnas-RN 2 x 1 América-MG, Ypiranga-AP 2 x 0 São Raimundo-AM, Cuiabá-MT 1 x 1 Vila Nova-GO, Sampaio Corrêa 1 x 1 Corinthians-SP, Rio Branco-AC 1 x 3 Moto Clube-MA e Grêmio Coari-AM 1 x 1 Remo-PA.