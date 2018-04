Moto Clube vence Castanhal pela Série C Na única partida da manhã deste domingo pelo Brasileiro da Série C, o Moto Clube-MA conquistou um ótimo resultado, ao derrotar o Castanhal-PA, fora de casa, pelo placar de 3 a 2, pela quarta rodada. A partida foi válida pelo Grupo 5 e todos ainda tem chance de classificação. A vitória deixou o Moto Clube com seis pontos, enquanto a equipe paraense tem três. Sampaio Corrêa-MA e Tuna Luso-PA, que se enfrentam às 17 horas, também tem seis pontos. No jogo desta manhã, o Moto Clube começou arrasador, dando a impressão de que venceria com facilidade. Aos 26 minutos, Juninho aproveitou falha da defesa para abrir o placar. Cinco minutos depois, aproveitando nova falha defensiva, foi a vez de Cosme ampliar. No início da segunda etapa, o Moto Clube armou mais uma boa jogada e Fabrício marcou o terceiro gol. Com os 3 a 0 no placar, o time deu a relaxada natural e quase acabou surpreendido. O atacante Piti marcou duas vezes, diminuindo.