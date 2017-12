Moto: GP do Rio muda de data A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou nesta terça-feira algumas mudanças no calendário para a temporada 2004. O Grande Prêmio da Inglaterra será disputado no dia 25 de julho e não mais no dia 11 de julho como estava previsto. O GP do Rio de Janeiro também sofreu alteração. A corrida será realizada no dia 4 de julho e não mais no dia 31 de julho, como foi previsto anteriormente. Veja o calendário oficial de 2004 18 Abril Welkom África do Sul 02 Maio Jerez Espanha 16 Maio Le Mans França 06 Junho Mugello Itália 13 Junho Catalunha Espanha 26 Junho Assen Holanda 04 Julho Rio Brasil 18 Julho Sachsenring Alemanha 25 Julho Donington Inglaterra 22 Agosto Brno República Checa 05 Setembro Estoril Portugal 19 Setembro Motegi Japão 02 Outubro Doha Qatar 10 Outubro Sepang Malásia 17 Outubro Phillip Island Austrália 31 Outubro Valencia Espanha