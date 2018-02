Motta diz que não treinou pelo Barça por falta de confiança O brasileiro Thiago Motta, volante do Barcelona, revelou nesta quarta-feira que decidiu faltar a um treino da equipe na semana passada porque havia perdido a confiança em seu futebol. O jogador, de 24 anos, não compareceu aos trabalhos da última quinta, quando a equipe se preparava para o clássico contra o Real Madrid. Informado do problema, o técnico Frank Rijkaard decidiu dar alguns dias de folga para o brasileiro melhorar o seu ânimo. "Muitas pessoas ficam tristes", disse Motta, de acordo com a imprensa espanhola, um dia após ter voltado aos treinos da equipe. "Foi um momento de fraqueza e gostaria de pedir desculpas à torcida, aos meus colegas de equipe e ao técnico." Motta desmentiu estar em depressão. "Não era tão sério assim, mas as coisas não saíam bem. Eu não estava gostando de jogar, não estava me sentindo bem e não sabia o que fazer. No final, tomei a pior de todas as decisões, que foi faltar ao treino." Titular em apenas cinco jogos do Campeonato Espanhol nesta temporada, Motta recebeu muitas críticas por sua atuação na derrota por 2 a 1 para o Liverpool, no Camp Nou, pela Liga dos Campeões. "Cheguei num ponto onde achei que não era mais capaz". O volante, que foi revelado pelas divisões de base do time espanhol há cinco anos, pediu paciência da torcida e disse que pretende superar o problema e permanecer no clube. "Eu quero mudar, então poderei ficar aqui por muitos anos. Quero mostrar que sou capaz de jogar no Barcelona."